Sorpresa! Il cast didisi allarga sempre di più. Il The Hollywood Reporter rivela che l'attoresi è unito al progetto nei panni di un uomo che aiuterà gli altri personaggi a combattere il villain.

Nel cast di The Predator, ricordiamo, ci saranno Boyd Holbrook e Olivia Munn, oltre al recentemente annunciato Trevante Rhodes.

The Predator sarà nelle sale a partire da febbraio 2018 e nelle intenzioni di Shane Black (Iron Man 3, The Nice Guys), regista del film, non sarà un vero e proprio reboot del franchise, ma sarà comunque in continuity con i primi due episodi della saga. Black ha firmato lo script insieme al suo collaboratore Fred Dekker.