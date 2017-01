Keanu Reeves spettacolare nel backstage di John Wick 2

John Wick 2 arriverà in Italia il prossimo 23 maggio, la Lionsgate ha pubblicato un’interessante clip in cui possiamo ammirare il dietro le quinte (e la preparazione) di Keanu Reeves per il film.

“Macchine, Pistole e coltelli…Giusto le cose di base”, afferma Keanu Reeves intervistato sul set di John Wick 2. La clip pubblicata da qualche ora permette infatti ai fan di guardare non solo il backstage del film d’azione ma anche il training dell’attore, le ore di arti marziali, allenamento e qualche scena del set.

John Wick 2 è diretto da Chad Stahelski e oltre a Reeves nel film ci sarà anche il nostrano Riccardo Scamarcio e Franco Nero; arriverà nei cinema americani tra meno di un mese, ovvero il 10 febbraio 2017.