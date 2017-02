Keanu Reeves protagonista del film Siberia

è in trattative con la produzione del lungometraggio, diretto da Matthew Ross, al quale dovrebbe prendere parte nel ruolo del protagonista. Prodotto da Gabriela Bacher e Stephen Hamel, la sceneggiatura sarà ad opera di Scott Smith. La presenza di Reeves nel progetto sembra praticamente certa e si attende l'ufficialità a breve.

Siberia racconta la storia di un commerciante di diamanti che viaggia fino in Russia per vendere le pietre preziose a un compratore misterioso.

Quando il suo partner in affari scompare misteriosamente, egli si mette in viaggio verso la Siberia con lo scopo di provare a ritrovarli ma si ritrova coinvolto in una storia d'amore con la proprietaria di un bar. La coppia verrà perseguitata dalle conseguenze di quegli affari illeciti.

Keanu Reeves è atteso a breve nei cinema con il secondo capitolo di John Wick e nel 2017 lo vedremo anche in To the Bone di Marti Noxon al fianco di Lily Collins.