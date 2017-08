Katie Holmes reciterà nell'adattamento cinematografico de "Il Segreto"!

sarà la protagonista della versione cinematografica della seguitissima serie televisiva. Ecco tutti i dettagli e la sinossi.

Katie Holmes (Logan Lucky, The Gift) sarà la star principale del nuovo adattamento cinematografico de Il Segreto, basato sul best seller di Rhonda Byrne. L'annuncio è stato dato dal CEO di Covert Media, Paul Hanson. Robert Cort produrrà il film insieme allo stesso Hanson. La Covert finanzierà la pellicola e si occuperà anche della distribuzione internazionale.

La sceneggiatura sarà ad opera di Bekah Brunstetter (This Is Us), con la partecipazione di Rick Parks (Ever After: A Cinderella Story).

Sinossi: "Una vedova, gran lavoratrice con tre figli, assume un bracciante perché le rimetta a posto casa dopo una terribile tempesta. L'uomo lentamente inizierà ad affezionarsi alla famiglia e a raccontare loro dele sue convinzioni riguardo il potere dell'universo che - secondo lui - ci dà ciò che vogliamo. La vedova però, realizzerà presto che il misterioso sconosciuto è in qualche modo legato al suo passato."

"Il nostro team ha creato una storia familiare davvero appassionante che contiene i principi de Il Segreto e vogliamo che sia un film divertente, emozionante e che invii un messaggio di speranza."

Rhonda Byrne aggiunge: "Sono davvero entusiasta di portare al cinema una nuova versione de Il Segreto. La Pellicola non solo sarà una cosa eccitante per i fan della serie, ma ne acquisirà altri, sono sicura. Il libro ha cambiato la vita di molte persone e il film vuole seguire questa strada."

Hanson ha aggiunto: "Siamo davvero contenti di costruire "Il Segreto con un gruppo di lavoro così pieno di talenti, sia alla regia che alla recitazione e tutto girerà intorno a questa storia conosciuta a livello globale."

Siete curiosi?