Katherine Waterston rimpiazza Michelle Williams nel film di Jonah Hill

È stato annunciato cheprenderà il ruolo precedentemente assegnato anel film che segnerà il debutto alla regia di

La Waterston, esplosa grazie a Vizio di forma di Paul Thomas Anderson e vista recentemente all’interno di due dei più grandi franchise cinematografici (Animali fantastici e Alien: Covenant), interpreterà la madre del 12enne Steve, dipendente dalla cocaina e affetta da un amore morboso proprio verso quest’ultimo. Mentre Stevie si fa strada per farsi accettare dalla squadra di skateboard, dovrà affrontare questioni legate alla sua classe sociale, al razzismo e ai privilegi socio-economici che non aveva mai sperimentato prima. La madre di Stevie dovrà fare i conti con il figlio che cresce ulteriormente, distanziandosi da lei, il che la porterà fuori controllo.

Già acquistato da A24, il film – intitolato Mid-90s – dovrebbe vedere le sue riprese iniziare presto per una probabile uscita nel 2018. Nel cast troviamo anche Sunny Suljic e Lucas Hedge (Manchester By the Sea).