Kate Beckinsale, la protagonista di Underworld, ha detto NO a Wonder Woman

La bellissima vampira protagonista diha detto di no al ruolo di Diana Prince , Principessa delle Amazzoni. Ecco il motivo che ha spintoa rifiutare il ruolo.

Intanto, torniamo un attimo indietro nel tempo, perché non è del film di Patty Jenkins - che fa parte dell'Universo Esteso DC - che stiamo parlando. Infatti la star qui è Gal Gadot ed è stato Zack Snyder a farle il casting e a decidere che lei sarebbe stata l'incarnazione moderna di Diana Prince.

Piuttosto, la Warner Bros. aveva la Beckinsale nel radar più di una decade fa, quando c'era in ballo la versione di Wonder Woman a cura di Joss Whedon. E in molti volevano vederla nei panni dell'ammazzadei. Tuttavia, pare che, dopo aver letto il copione, la stessa attrice abbia deciso di rifiutare il ruolo.

Durante un'intervista con Yahoo! Kate Beckinsale ha detto, nel modo più gentile possibile, che, semplicemente, non era interessata al materiale che le venne proposto all'epoca.

"L'incarnazione che mi avevano presentato, quella che vedevo nello script era... (dopo una pausa). Insomma, non era come questa (del film del 2017). Oltretutto non ero così disperata da dover per forza accettare di mettermi in calzamaglia. Già ero al lavoro inguainata nella tuta in pelle nera. Ad un certo punto, se hai dei figli, devi anche accettare ruoli che non li imbarazzino troppo."

Ovviamente adesso noi abbiamo la nostra Wonder Woman, e va più che bene Gal Gadot, ma i fan stanno pensando alla Beckinsale come una possibile nuova versione di Catwoman nel DCEU.

Ma c'è realisticamente questa possibilità? Lei, di certo, sa che la gente vorrebbe vederla in quel ruolo e dichiara: "Ci sono una marea di universi alternativi in cui io potrei essere Catwoman. Ce ne sono davvero molti."

A voi piacerebbe vedere la bella Kate inguainata nei panni di Catwoman? Ditecelo nei commenti!