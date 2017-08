Karen Gillan rivela quale villain DC le piacerebbe interpretare

Nota per il suo coinvolgimento nella parte di Nebula nei due volumi didiha stuzzicato i fan della DC Comics rivelando quale parte le piacerebbe interpretare in quell’universo cinematografico.

Interrogata sulla questione, l’attrice britannica ha specificato che il personaggio prescelto sarebbe un villain e non uno qualsiasi, bensì la storica nemesi del Cavaliere Oscuro: “Oh, posso dire qualcosa della DC? Ok, sto per dire qualcosa della DC, interpreterei il Joker. Magari un Joker donna”. A questo punto un fan ha fatto notare all’attrice che questa specifica versione esiste, nel popolare arco narrativo di Flashpoint, in cui Martha Wayne diviene il celebre villain. “È la parte che fa per me – ha replicato la Gillan – Qualcuno li chiami per me e gli faccia sapere che sono disponibile”.

Voi che ne pensate? Vi piacerebbe vederla nell’iconico ruolo, magari proprio nel Flashpoint che la Warner/DC sta pianificando con Ezra Miller?

L’attrice ricoprirà ancora il ruolo di Nebula in Avengers: Infinity War, in Avengers 4 e in Guardiani della Galassia Vol. 3, il quale vedrà ancora Gunn coinvolto come sceneggiatore e regista.