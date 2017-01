Karen Gillan parla di Avengers: Infinity War e Guardiani della Galassia vol. 2

Durante una nuova intervista con il The Hollywood Reporter, l'attriceè tornata a parlare diin cui riprenderà i panni del personaggio di Nebula.

"Non vedo l'ora che la gente lo veda! Penso che abbia tutti i migliori elementi del primo episodio, solo amplificati. E' migliore... più divertente, anche la musica è migliore" spiega l'attrice "Nel primo episodio veniamo presentati tutti, quindi in questo sequel è tutto più semplice. La famiglia è il tema principale, credo posso dirlo. E Nebula deve affrontare un bel po' di cose, vedremo un lato nuovo del personaggio. Un lato molto più umano".

Nebula tornerà anche in Avengers: Infinity War, e la Gillan anticipa: "Si, Nebula ci sarà. Non so cosa posso dire a riguardo, ma sono molto felice con quel che farà".