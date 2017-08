Justin Lin rivela novità su Space Jam 2 e su Hot Wheels!

, regista diha dato qualche aggiornamento su due progetti a cui sta lavorando:e l'adattamento basato sui giocattoli Hot Wheels

Il tema dominante di questi ultimi tempi a Hollywood sembra proprio essere la nostalgia e molte sono state le luci verdi a progetti che proprio della vena reboot hanno trovato nuova vita. Per i ragazzini degli anni '90 c'erano, tra le altre, due cose che andavano molto: le macchinine Hot Wheels e il film Space Jam.

E proprio questi sono i due progetti a cui il regista sta lavorando. Parlando via Slashfilm, al TCA 2017, Lin ha dichiarato che la Warner Bros. ha urgenza di portare a termine Space Jam 2; tuttavia lui sta prendendo tempo perché vuole che tutto sia fatto nel modo giusto:

"Alla Warner sono stati grandi. Diciamo che tutti sono un po' in ansia e hanno iniziato dire "Dai, forza, facciamolo!" e io rispondo che " no, non è ancora tempo." Il problema è che gli attori sono anche atleti professionisti e dunque avere la possibilità di far combaciare gli impegni di tutti è un vero disastro. Ci sono poi problemi logistici ma anche creativi. In fin dei conti stiamo riportando sullo schermo un sequel che arriva a vent'anni di distanza dal primo film, e, cosa non da poco, dobbiamo riportare anche i Looney Tunes! Per me è molto importante che tutto venga realizzato al meglio. E' un lungo processo, ma pian, piano ci stiamo avvicinando alla realizzazione."

Uno degli atleti che sarà anche interprete del film è il giocatore NBA, LeBron James, che si scontrerà con la leggenda Michael Jordan, che era nel bel mezzo del suo primo ritiro dallo sport quando il primo film fu girato.

Per quanto riguarda il film sulle Hot Wheels, Lin ha detto invece che:

"Per me anche Fast and Furious non è un film sulle auto. Ho un figlio di otto anni che gioca alle Hot Wheels tutto il tempo. Per me è fantastico vedere il potere terapeutico dell'immaginazione. E sono questi i temi che voglio esplorare nel film perché anche io ho avuto la mia esperienza personale con le Hot Wheels da ragazzino e adesso lo rivedo nei miei figli e dunque sono entusiasta all'idea di portare questa cosa sullo schermo."

Al momento non ha dato indicazioni precise, il regista, su quando effettivamente inizierà a lavorare a pieno ritmo sui progetti, aspettiamo fiduciosi che qualche altra notizia esca fuori nei prossimi mesi.