Justice League: secondo Gal Gadot l'assenza di Superman si farà sentire

è sicuramente stata una delle più belle sorprese di questo 2017 cinematografico, grazie alla sua convincente interpretazione di Diana Prince/Wonder Woman nel film di Patty Jenkins. Un ruolo che la Gadot tornerà ad interpretare in Justice League , prossimo cinecomic della DC Comics e previsto nelle sale tra qualche settimana.

Gal Gadot ha parlato recentemente del suo personaggio e del peso dell'assenza di Superman in Justice League che dovranno sopportare Batman e Wonder Woman:"Diana è cresciuta, è passato un secolo in fin dei conti! Porterà le qualità che la contraddistinguono nella dinamica del gruppo perchè è in grado di capire il nemico meglio di chiunque altro. Inoltre Diana e Bruce Wayne, avendo combattuto insieme conoscono perfettamente i propri punti di forza. E soprattutto capiscono che Superman lottava per la speranza e che con la sua morte questa speranza è un po' come se fosse morta con lui. Lei e Batman sentono questo peso più degli altri."

Diretto da Zack Snyder e completato da Joss Whedon, che si è occupato anche della post-produzione, Justice League vede Bruce Wayne stringere un patto con Diana Prince per cercare di sconfiggere un terribile nemico. Costituiranno un team di metaumani insieme ad Aquaman, Cyborg e The Flash. Ma potrebbe essere troppo tardi per salvare il Pianeta.

Il cast principale comprende Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller e Ray Fisher. L'uscita è prevista per il 16 novembre.