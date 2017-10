Justice Leauge: il team di supereroi DC riunito nel nuovo banner ufficiale

Sempre in vista dell'imminentedi questo week-end, laha rilasciato online del nuovo materiale per l'atteso Justice League di, ed esattamente un nuovissimo banner e alcune immagini promozionali in partnership con la

Nel banner vediamo come solito riuniti insieme in delle pose praticamente plastiche Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) e Cyborg (Ray Fisher), con l'ovvia assenza di Superman (Henry Cavill), il cui ritorno è comunque telefonatissimo.



Le immagini promo sviluppate in collaborazione con la AT&T sono invece nella sostanza dei nuovi character poster che ritraggono tutti gli eroi sopraccitati tranne Aquaman e Superman. Comunque non vediamo l'ora di dare un'occhiata all'annunciato final trailer che sbarcherà online in questi giorni, regalandoci magari nuove info sul crossover.



Justice Leauge vedrà nel cast anche J.K. Simmons, Jeremy Irons, Amy Adams e Ciaran Hinds, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 16 novembre.