Justice League: Zack Snyder rivela com'è stata girata la scena con Aquaman

Pochi giorni fa, il registaha deciso di condividere con i fan un interessante video dietro le quinte dell'attesoche vedeva protagonista il Re di Atlantide,, interpretato nel cinecomic dal possente

Nel filmato si poteva dare una primissima occhiata al regno sottomarino dell'eroe DC, completamente ricostruito in CGI. Sin da subito, però, i fan hanno cominciato a domandarsi se anche Aquaman nella sua versione sottomarina fosse creato in computer grafica, e adesso ecco che a rispondere alla domanda è intervenuto direttamente Snyder con un secco "no".

Quello che si vede nel video è Momoa in carne e ossa. Per la scena, infatti, l'attore è stato agganciato a un braccio metallico e circondato dal green screen, e l'unica parte del corpo di Momoa ricreata in CGI sono stati i suoi capelli, dato il particolare movimento ondulatorio che dovranno avere nelle profondità marine.

Justice League vede nel cast anche Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ray Fisher e Jesse Eisenberg, per un'uscita prevista il 17 novembre 2017.