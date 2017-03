Justice League: Zack Snyder parla del team e accenna al ritorno di Superman

Il regista di, ci da qualche indizio riguardo i supereroi della Lega e accenna qualcosa riguardo il rapporto tra Batman () e Robin, più il ritorno dinei panni di Superman. In sala a novembre 2017.

Snyder racconta di come sia stato eccitante portare sul grande schermo per la prima volta tutti questi eroi. "La cosa straordinaria di questi eroi iconici è che molti di loro non li abbiamo ancora visti sul grande schermo. E' divertente vedere gli attori entrare pin piano nei panni di questi personaggi. E' chiaramente difficile mettere insieme questo eterogeneo gruppo di individui che, però, si uniranno in nome del bene comune mettendo da parte le differenze."

A prendere il comando è il Batman di Affleck, e avere tutta questa gente al suo fianco sarà una sfida per il Cavaliere Oscuro: "E' stato solo per la maggior parte della sua vita a da eroe, eccezion fatta per Robin. Quando lo abbiamo incontrato in Batman Vs Superman, è decisamente al punto più basso del suo isolamento. E' sempre stata questa la nostra intenzione, che Justice League fosse per Batman un processo evolutivo che lo trasformerà in un tipo differente di eroe."

Per quanto riguarda poi Wonder Woman (Gal Gadot), Snyder dice che il suo stand alone ci introdurrà nel mondo dell'eroina e avrà collegamenti con entrambi Batman Vs Superman e Justice League, qualcosa che comunque sapevamo già da un po'.

Di Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) dice che "sono personalità incredibili! C'è Jason che se ne va in giro con questa sua figura inchiostrata, quasi mitica. e che Ezra, che è così simpatico e pieno di vita, così sopra le righe - una storia, quella di Flash, allo stesso tempo commovente e divertente. E la storia di Ray, anche, per molti versi, rappresenta il centro del film."

Alla fine, è inevitabile che si parli anche di Superman (Henry Cavill) e del suo ruolo nella Lega, e il regista dice in proposito:" Beh, è difficile avere una Lega della Giustizia senza Superman" - ride - "Per me è sempre stato intrigante pensare di avere lui (Superman), che fa questo sacrificio, è come se lui fosse il motivo per cui si forma la Justice League: Che ne faranno di lui, ci si chiede? Cosa pensa il team? Di cosa ha bisogno il mondo? Sono tutte domande lecite. Per noi è divertente e per il pubblico sarà interessante vedere cosa faremo con lui."

Il cast di eroi: Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Amber Heard, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher,Amy Adams