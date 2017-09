Justice League: Zack Snyder non presenzierà alle interviste del press tour!

Sono ormai un paio di mesi cheha annunciato il suo ritiro dalla regia dell'atteso Justice League per motivi familiari, lasciando il posto ache sarà adesso accreditato anche alla sceneggiatura, e oggi arriva la conferma che il regisata non presenzierà neanche al press tour del film.

La notizia era trapelata già qualche giorno fa, ma Comicbook ha avuto modo di raggiungere il publicist del regista per avere qualche dettaglio in più sulla decisione -forse bilaterale, forse no. Il publicist ha così chiarito al sito che non ci sono piani immediati nel calendario di Snyder per presenziare ai vari Junket in giro per il mondo, senza però escludere qualche accordo futuro per farlo.



In precedenza, infatti, Discussing Film e Superbro Movies avevano parlato con lo stesso publisit, chiedendo se il regista avrebbe partecipato al press tour e sentendosi rispondere: "No, Zack non parteciperà a nessuna iniziativa stampa per Justice League, ma grazie per aver chiesto". Insomma, questo crossover DC sembra più Whedoncentrico di quanto inizialmente previsto.



Vi ricordiamo che Justice League vedrà nel cast Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Ezra Miller, Ray Fisher, Jeremy Irons, Ciaran Hinds e J.K. Simmons, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 17 novembre.