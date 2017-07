Justice League: Zack Snyder elimina i riferimenti al film su Twitter

Una delle notizie più importanti degli ultimi tempi ha riguardatoe il suo abbandono della regia di Justice League , dopo il grave lutto familiare che ha colpito il regista. Al suo posto la Warner ha ingaggiato Joss Whedon, che molti ritengono fosse la prima scelta della major. Ha fatto scalpore, nelle ultime ore, un dettaglio social.

Sul profilo ufficiale di Zack Snyder sono scomparsi tutti i riferimenti a Justice League, eliminando la foto del profilo e la cover dedicate entrambe al film.

Un segnale che sembra un ulteriore presa di distanza dalla pellicola, che molti rumors indicano come un progetto che la Warner Bros. avrebbe sempre voluto affidare a Whedon. Le prove starebbero anche nella riscrittura di alcune scene di Snyder e la scelta di un nuovo compositore per la colonna sonora.

Nel frattempo su Twitter il regista ha fatto piazza pulita. Scritto da Chris Terrio e prodotto da Ben Affleck, DC Films e RatPac Entertainment, Justice League comprende nel cast Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Amy Adams, Jeremy Irons, Jesse Eisenberg, Amber Heard, J.K. Simmons, Billy Crudup, Willem Dafoe, Joe Morton e Diane Lane. Il film verrà distribuito in Italia a partire dal 16 novembre.