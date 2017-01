Justice League: Zack Snyder diffonde una nuova immagine del mantello di Batman

Il costume diha certamente subito molti cambiamenti dai tempi di, e continua ad evolversi in. Mentre l'estetica complessiva è rimasta la stessa, i materiali che lo studio utilizza per questi costumi sono sempre in evoluzione, nel tentativo di essere più confortevoli e per sembrare ancora più realistici.

Ora il regista di Justice League Zack Snyder ha deciso di condividere un’immagine ad alta risoluzione che mostra la parte posteriore del cappuccio di Batman e la parte superiore del suo mantello. I dettagli del mantello sono stupefacenti, e, ad ogni iterazione del costume, i progettisti sembrano voler snellire un po' di più il design del cappuccio. Potete vedere la foto qui sotto.

Il costumista Michael Wilkinson ha recentemente accennato ai cambiamenti del nuovo cappuccio: "Abbiamo creato un nuovo cappuccio. È molto simile all’ultimo, ma ora possiamo utilizzare nuove tecnologie e nuovi materiali (ora è fatto di poliuretano, invece di schiuma di lattice) che ci hanno permesso di spingerci ancora più in là."

In Justice League, ambientato subito dopo il sacrificio di Superman visto in Batman V Superman, ritroveremo Bruce Wayne con la sua nuova alleata Diana Prince. Insieme, Batman e Wonder Woman dovranno lavorare per trovare e reclutare velocemente una squadra di metaumani in grado di ergersi contro una nuova minaccia all’umanità intera. Si formerà così un gruppo di supereroi dai poteri incredibili composto da Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash, anche se potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Justice League è diretto da Zack Snyder, con una sceneggiatura di Chris Terrio, e il cast include le star Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Amy Adams, Diane Lane, Jeremy Ferri e Jesse Eisenberg.

Justice League uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dall’11 novembre 2017.