Justice League: Zack Snyder condivide uno storyboard con protagonista Superman

Ieri è finalmente sbarcato online il final trailer dell'attesissimo Justice League ora diretto da, ma l'ex regista del crossover, ha avuto modo di condividere in queste ore un nuovo storyboard del film che mostra proprio una sequenza vista nel filmato.

Stiamo parlando della scena d'apertura del trailer, quella dove Clark Kent aka Superman (Henry Cavill) si trova nella sua fattoria di Smallville in mezzo al granturco, mentre Lois Lane (Amy Adams) gli si avvicina alle spalle. Questo, con tutta probabilità, anche da quello che si evince dal video, sarà solo un sogno della donna, ma lo storyboard condiviso da Snyder è interessante perché mostra la fase pre-produttiva della sequenza.



La differenza sostanziale è che, nella versione cartacea, anziché dire "lo considero come un sì", Clark dice semplicemente "questo è un sì". Non possiamo poi dire se il continuo ci sarà o meno nel film, essendo nel montaggio tagliato, ma in realtà potrebbe essere anche un indizio del fatto che non si tratti poi tanto di un sogno.



Le risposte le avremo il prossimo 16 novembre, giorno di uscita nelle sale di Justice League, che vedrà nel cast anche Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller e Ray Fisher.