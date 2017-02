Justice League: Zack Snyder anticipa un gruppo complesso e dinamico

Molti fan chiedono a gran voce qualsiasi nuova informazione sulla pellicola di prossima uscitae, per fortuna,ha recentemente parlato di quello che ci si può aspettare dal prossimo film e dal gruppo dinamico che avremo la possibilità di incontrare tra pochi mesi nelle sale cinematografiche.

Chris Terrio, scrittore del film, aveva già parlato di come la dinamica sarebbe stata un po' più leggera, ma ora Snyder ha spiegato meglio questa affermazione dicendo: "Uno degli aspetti più gratificanti della creazione di Justice League è il fatto che ci si diverte molto ad esplorare la dinamica in questo gruppo eterogeneo di personaggi con sfondi diversi. L'etica e le prospettive uniche di tutti cercano di riunirsi e conciliarsi, in modo da poter lavorare come una squadra.".

Da queste parole sembra che ogni personaggio porterà il proprio punto di vista arricchendo il team.

Snyder ha anche dichiarato che la chimica che si è creata sul set tra gli attori tra Ezra Miller, Ray Fisher e Jason Momoa, aiuterà anche a rafforzare le relazioni sullo schermo: "Questi legami non solo offrono l'opportunità di raccontare un grande dramma e delle relazioni complesse, ma si traduce spesso anche in un grande divertimento. E' qualcosa di interessante da esplorare ed è un elemento che porta ai migliori risultati quando si aggiunge ad un cast di grande talento come il nostro - la loro chimica aggiunge realmente qualcosa di grande a quella dinamica.".

Justice League uscirà nei cinema il 17 Novembre 2017.