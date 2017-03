Justice League: Wonder Woman pronta all'azione nel promo e poster ufficiale

Continua la campagna marketing pre-trailer di, e dopo l'arrivo dei promo dedicati ad Aquaman, Batman e Flash è adesso il turno dello spot di

Il terzo filmato ci mostra infatti la Principessa Amazzone Diana (Gal Gadot) sia in borghese che nel costume della supereroina DC, regalandoci similmente ai video precedenti alcuni brevi stralci delle scene dedicate alla protagonista che vedremo nell'atteso full trailer di sabato.



Vi ricordiamo che Justice League vedrà il gruppo di supereroi affrontare Darkseid per la salvezza della terra, in una battaglia che segnerà le sorti anche del futuro dell'Universo Cinematografico DC.



Vi lasciamo allo spot dedicato a Wonder Woman, accompagnato anche da un character poster ufficiale (successivamente arriveranno anche promo e poster di Cyborg). Justice League diretto da Zack Snyder uscirà nelle sale il 17 novembre 2017.



Ecco lo spot: