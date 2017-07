Justice League: i visual artists spiegano la rimozione dei baffi a Henry Cavill

La scorsa settimana in rete sono circolate delle immagini di Henry Cavill in versione Superman con degli insoliti baffi. Immagini che hanno generato un po' d'ironia nel vedere uno dei supereroi più rappresentativi della DC sfoggiare improvvisamente un look un po' diverso. Il motivo, presto spiegato, è il ruolo di Cavill in

Cavill ha infatti dovuto girare alcuni reshoots di Justice League con i baffi perchè ancora impegnato nelle riprese di Mission: Impossible 6 e quindi impossibiltato a tagliarseli.

Paramount Pictures non ha infatti concesso all'attore di tagliarsi i baffi per poter tornare a vestire i panni di Clark Kent/Superman e i visual artists di Justice League dovranno rimuoverli digitalmente.

Business Insider ha discusso con alcuni di loro e Dave Fleet ha parlato di processi digitali come questi:"Se dovessimo rimuovere una barba bisognerebbe ricostruire digitalmente il volto dell'attore coperto. Dovremmo costruire un modello 3D del volto e poi ombreggiare la superficie della pelle in modo che sembri realistico. Invece rimuovere pochi peli come dei baffi richiede un approccio totalmente diverso perchè vanno solo smorzati. Il lavoro è molto lungo perchè richiede una settimana per costruire gli elementi 3D, tre settimane per seguire, animare e rendere il volto rasato e poi altre due settimane per comporre il tutto."