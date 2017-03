Justice League: uno sneak peek anticipa l'arrivo del full trailer ufficiale!

La voce di un imminente trailer dell'attesissimocircolava ormai da giorni, ma ecco che oggi un utente di Twitter ha rilasciato uno sneek peak leaked che conferma l'arrivo del full trailer ufficiale questo sabato.

Nel filmato che vi riportiamo in calce è possibile ammirare in bassa qualità alcune scene inedite con protagonisti Batman (Ben Affleck) e Aquaman (Jason Momoa), con quest'ultimo in azione dopo aver ricevuto il suo Tridente.



Diretto da Zack Snyder, Justice League vedrà per la prima volta insieme sul grande schermo i supereroi più famosi e amati del parterre DC, tra i quali Flash (Ezra Miller), Wonder Woman (Gal Gadot) e Cyborg (Ray Fisher), uniti per combattere l'arrivo sulla terra di una calamità cosmica senza precedenti portata da Steppenwolf che risponde al nome di Darkseid.



Justice League arriverà nelle sale il 17 novembre 2017. Ecco lo sneek peak del trailer: