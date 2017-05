Justice League: uno sguardo al look di Steepenwolf grazie al nuovo set LEGO

Succede ormai sempre più spesso che il merchandising di un determinato blockbuster anticipi il look che uno o più personaggi avranno nel film, e il villaindell'attesonon è da meno.

Ve ne avevamo già parlato ieri, ma oggi grazie ad alcune foto rilasciate online possiamo mostrarvi una prima occhiata dai set LEGO dedicati a quello che sarà con molta probabilità il look che Ciaran Hinds (Il Trono di Spade) avrà nel crossover diretto da Zack Snyder.



I set che vi riportiamo in basso sono tre: "Nightcrawler Tunnel Attack", che mostra anche l'aspetto abbozzato del nuovo veicolo di Batman (Ben Affleck), "Battle of Atlantis", che vede al centro dell'azione appunto Atlandite e Aquaman (Jason Momoa) e infine "Flying Fox: Batmobile Airlift Attack", dove compare invece il suddetto villain del film, molto pallido in viso, in stile Lych, gigantesco e ricoperto da un'armatura d'argento.



Lasciandovi alle immagini, vi ricordiamo che Justice League vedrà nel cast anche Gal Gadot, Henry Cavill, Ezra Miller, Ray Fisher, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons e J.K. Simmons, per un'uscita prevista nelle sale il 17 novembre 2017.