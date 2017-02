Justice League: uno sguardo approfondito all'armatura tattica di Batman

Sono stati rivelati alcuni concept preliminari delle statue in arrivo prossimamente dedicate ai personaggi della. Questi rendering offrono un sguardo dettagliato dellecheindosserà nei panni del Crociato Incappucciato nel film, tra cui la versione tattica! Potete trovare l’immagine subito dopo il salto.

Con l’uscita sempre più imminente del film sulla Justice League, iniziano via via a trapelare sempre più dettagli sulla pellicola. Gal Gadot ha affermato che "presto" potremo vedere un nuovo trailer, mentre hanno iniziato ad essere diffusi in rete alcuni concept art per una statua da collezionismo di Batman. Come potete vedere qui sotto, il concept ci offre un sguardo dettagliato alle tute che Ben Affleck indosserà sul grande schermo il prossimo novembre.

Potendole vedere l’una di fianco all’altra, possiamo renderci conto di quanto l’armatura tattica sia maggiormente equipaggiata e rinforzata rispetto alla controparte “classica”, e che sia chiaramente progettata per aiutare Batman nelle battaglie al fianco dei suoi ben più potenti compagni di squadra, che lo porteranno a confrontarsi con il malvagio Steppenwolf e il suo esercito di parademoni. Di quanto screen time potranno godere ciascuno di questi costumi, per il momento resta ovviamente ancora da vedere. Voi quale versione preferite?

Interpretato da Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, Ciaran Hinds, Amber Heard, Kiersey Clemons e J.K. Simmons, Justice League ripartirà da Batman e Wonder Woman, intenti a reclutare una squadra di metaumani che possano respingere l’imminente minaccia aliena. Ma nonostante la formazione di un gruppo senza precedenti di formidabili eroi, per Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Justice League debutterà nelle sale cinematografiche statunitensi il 17 novembre 2017.