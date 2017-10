Justice League: una nuova immagine ci mostra il mondo come lo vede Cyborg!

E' appena uscita una nuova immagine del prossimo cinefumetto DC, Justice League . E ci mostra l'interfaccia tech didall'interno: vediamo ciò che vede lui!

Manca poco, davvero poco all'uscita al cinema di Justice League, il film diretto da Zack Snyder e "rifinito" in post produzione da Joss Whedon: in Italia lo vedremo in sala il 16 novembre prossimo.

Nel frattempo è uscita una nuova immagine promozionale che ci mostra l'interfaccia che usa Cyborg (Ray Fisher). Ovviamente è una piacevole anticipazione, visto che siamo tutti in trepida attesa del trailer, che uscirà, a quanto detto, domenica prossima, durante il New York Comic Con.

Il personaggio di Cyborg, per chi non ha familiarità con i fumetti DC, potrebbe risultare il più "estraneo" del gruppo di supereroi che vedremo riuniti nella Lega della Giustizia; tuttavia, adesso possiamo iniziare a conoscerlo meglio, grazie anche a piccole "chicche" come questa immagine.

Che ne dite?