Justice League: la nuova foto con i supereroi DC in hi-res

L'ultimo numero dinon fornisce molte nuove informazioni sull’imminente film della, ma ora è stata rilasciata online - in maniera ufficiale - una nuova immagine dal film che ci mostrae gli altri eroimentre esplorano un edificio diroccato. Come sempre, l’immagine è disponibile nella galleria in calce alla notizia!

Da notare il fatto che non è la prima volta che vediamo questo edificio e che non compaiono Aquaman e Superman, il che potrebbe decisamente indicare, tra questa immagine e il trailer del Comic-Con, che una grossa fetta dell’azione si svolgerà qui prima che la squadra si sia riunita al completo.

"Questi tizi, Aquaman, Cyborg e Flash, in realtà sono semplicemente divertenti da esplorare", ha detto il regista Zack Snyder. "Sono semplicemente così originali. In questa storia sono al limite dei loro poteri in tempi diversi ed è davvero divertente." Snyder ha poi affrontato la questione più spinosa per i fan, concernente un certo kryptoniano: "Superman gioca un ruolo importante in questo film", ha affermato criptico. "La sua presenza, e la assenza se è per questo, sono punti molto importanti della storia..."

Con Zack Snyder ancora una volta in cabina di regia per un film DC, Justice League porterà per la prima volta sul grande schermo l’amato supergruppo di eroi con un cast d’eccezione composto da Ben Affleck nei panni di Bruce Wayne / Batman, Henry Cavill nel ruolo di Clark Kent / Superman, Amy Adams nei panni della fidanza Lois Lane, Gal Gadot nel ruolo di Diana Prince / Wonder Woman, Ezra Miller nei panni di Barry Allen / Flash, Jason Momoa nel ruolo di Arthur Curry / Aquaman, Ray Fisher nei panni di Victor Stone / Cyborg, Jesse Eisenberg nel ruolo di Lex Luthor, Willem Dafoe, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, Ciaran Hinds, Amber Heard, Kiersey Clemons e J.K. Simmons.

Justice League sarà rilasciato nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti a partire dal 17 novembre 2017.