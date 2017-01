Justice League: una foto conferma la presenza di Central City

Uno dei cinecomic più importanti dell’anno potrebbe essere ambientato in una città classica per chi conosce l’universo. Alcune delle scene del film della, infatti, potrebbero svolgersi a, come anticipato da una foto circolata in rete nella giornata di oggi. Guardiamola insieme.

I fan devono ringraziare la British Society of Cinematography, organizzazione responsabile del leak fotografico di questo pomeriggio. Nella foto pubblicata, infatti, è facilissimo notare il cartello stradale che punta a Central City, la città natale di Barry Allen, il volto dietro alla maschera di The Flash.

Sotto al nome della città, inoltre, è presente un avvertimento: “Ridurre la velocità”. Singolare che sia scritto vicino alla città degli speedster, non credete? Non è la prima volta che viene suggerita Central City come ambientazione del prossimo film sulla Justice League: poco tempo fa è stato scoperto un easter-egg che nominava la città nel sito ufficiale di Suicide Squad.

Cosa ne pensate? Si tratta solo di una citazione o Central City sarà centrale nel film della Justice League? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!