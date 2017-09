Justice League: ulteriore sguardo al costume di The Flash nel nuovo concept art

A meno di due mesi dall'arrivo nelle sale dell'attesissimo Justice League di, ladovrebbe intensificare a breve la sua campagna promozionale, ma nel frattempo ecco sbarcare online un nuovo concept art dedicato a).

È stato già ampiamente sottolineato come il costume definitivo della Saetta Scarlatta sarà ragalato a Barry Allen da Bruce Wayne (Ben Affleck) e che sarà estramamente complesso, ideato appositamente per seguire le incredibili accelerazione del supereroe velocista e adeguarsi alla sua struttura. Non è comunque chiaro se il costume visto in precedenza e adesso in foto sia quello iniziale di Allen o l'ultimo.



Vi ricordiamo che Justice League vedrà nel cast anche Henry Cavill, Gal Gadot, Ray Fisher, Jeremy Irons e J.K. Simmons, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 17 novembre.