Justice League: Tyrese Gibson ha ottenuto il ruolo di Lanterna Verde?

Abbiamo già visto molte star dell'Universo Marvel passare alla controparte DC, vedida Daredevil a Batman oda J. Jonah Jameson a Commissario Gordon o anche l'ultimo(in Aquaman), ma adesso ecco forse sbarcare nell'Universo Esteso un altro attore direttamente dalla saga di Fast & Furious.

Diciamo "un altro" perché già Gal Gadot ha ottenuto il ruolo di Wonder Woman e anche Dwayne Johnson interpreterà Black Adams in un film dedicato al personaggio, e ovviamente usiamo il condizionale perché non c'è ancora nulla di confermato. Ma veniamo ai fatti.



Si è speculato molto su chi potesse raccogliere la difficile eredità di Ryan Reynolds nei panni di Lanterna Verde, ma tra un Armie Hammer e un Matt Damon in pochi avevano pensato al simpatico Tyrese Gibson, che proprio in queste ore ha postato una foto via Instagram dove viene ritratto John Stewart, riportando la semplice didascalia "It's time". Che voglia significare che sia giunto per lui il momento di girare il cameo nei panni del personaggio vociferato anche da Henry Cavill in Justice League? Magari prima di riprenderli in Green Lantern Corps?



Al momento è una pura speculazione, quindi vi invitiamo a prendete la notizia cum grano salis. Justice League diretto da Zack Snyder uscirà nelle sale il 17 novembre 2017, mentre Green Lantern Corps è previsto per il 24 luglio 2020.