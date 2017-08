Justice League: tutti uniti nel nuovo trailer italiano del cinecomic

Con qualche settimana di ritardo, la divisione italiana della Warner Bros. Pictures ha diffuso in rete il nuovo trailer italiano didiramato in rete in originale in occasione dello scorso San Diego Comic-Con. Potete visionarlo in questa notizia.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash - potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Sarà nelle sale cinematografiche italiane dal 16 novembre.