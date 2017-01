Justice League: tutti gli eroi nella nuova foto ufficiale

La Warner Bros. Pictures ha diffuso in rete un nuovo scatto ufficiale dal prossimo cinefumetto di casa DC Comics,, in arrivo a novembre nelle sale di tutto il mondo. Trovate la foto dopo il salto.

Nella foto vediamo gli eroi protagonisti in posa: Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Cyborg (Ray Fisher), Flash (Ezra Miller) e Aquaman (Jason Momoa). Ancora nessun 'segno', invece, del Superman di Henry Cavill... sappiamo, infatti, che il supereroe tornerà in questa pellicola e, sebbene sia il 'segreto' peggio tenuto dalla Warner Bros., lo studio ancora vuole 'tenerlo nascosto' nel marketing.

Zack Snyder, già regista dei precedenti L'Uomo D'Acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice, è il regista di Justice League.