Justice League: tutte le nuove promo immagini dalla pellicola

La Warner Bros. Pictures sta iniziando ad intensificare la sua campagna marketing per, atteso crossover di casa DC Comics che arriverà a novembre in tutto il mondo. Ed oggi arrivano in rete delle nuove immagini promozionali, che potete visionare alla fine della notizia.

In queste immagini troviamo la Justice League al completo: Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e, addirittura, Superman (Henry Cavill). Oltre a loro persino Steppenwolf, le cui fattezze saranno dell'attore Ciaran Hinds.

Durante il San Diego Comic-Con è stato diffuso un nuovo trailer, che potete visionare cliccando qui.

La pellicola è stata diretta da Zack Snyder, ma è subentrato Joss Whedon per delle riprese aggiuntive che sono costate ben 25 milioni di dollari.