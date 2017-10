Justice League: il trailer finale arriva Domenica, ecco nuovi character poster!

Ve lo avevamo riportato qualche giorno fa, ed ora è ufficiale: gli account social della Warner Bros. hanno confermato che il trailer finale di Justice League verrà rilasciato questa Domenica!

L'annuncio arriva insieme ai nuovi character poster dei protagonisti: vediamo Barry Allen/Flash (Ezra Miller), Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) e Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot) in nuove e coloratissime pose.

Nuovamente, non è stata rilasciata nessuna nuova immagine del Superman di Henry Cavill, come per tutta la campagna promozionale del film.

Non è chiara l'ora in cui arriverà online il nuovo trailer del film, ma vi terremo aggiornati. Come sempre, commentate i nuovi poster facendoci sapere cosa ne pensate nella sezione commenti.

Diretto da Zack Snyder, sostituito da Joss Whedon in post-produzione e durante le riprese aggiuntive, Justice League arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 16 Novembre.