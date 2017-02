Justice League: il trailer del cinecomic è in arrivo

è uno dei cinefumetti più attesi dell'anno. Basato sull'iconico fumetto di casa DC Comics, la Justice League riunisce tutti i più famosi eroi della casa editrice insieme, per combattere un nemico comune.

Anche se un trailer è stato diffuso la scorsa estate, i fan non vedono l'ora di vederne un altro che presenti qualche sequenza inedita in più. Quando lo vedremo? In risposta all'ennesima domanda, l'attrice che dà il volto a Wonder Woman, Gal Gadot, ha confermato che sta arrivando. Quando, non ci è dato saperlo, però... quindi pazientiamo ancora un po'.

Zack Snyder, autore dei precedenti L'Uomo D'acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice, è alla regia di questo nuovo film che arriverà a novembre nei cinema.