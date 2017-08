Justice League: Superman sembra apparire ovunque, tra merchandising e banner...

Eh già,potrà anche essere "dipartito" in, ma ora, a pochi mesi dall'uscita di Justice League , nonostante sia "ufficialmente morto", le immagini dell'Uomo d'Acciaio fioccano online. Noi vi proponiamo une un

Nel banner si vede Superman che si unisce al team di supereroi, la Justice League - team up messo insieme da Wonder Woman/Diana Prince (Gal Gadot) e Batman/Bruce Wayne (Ben Affleck), date un'occhiata alla gallery.

E questo, invece, è quanto riportato dal pacchetto giocattolo del Funko-Pop che vedete sempre qui sotto, reo di aver spoilerato la presenza di Superman/Clark Kent (Henry Cavill), in Justice League:

"Le figure di Batman, Aquaman, Wonder Woman, Cyborg, e Flash figures riescono a malapena a reggersi in piedi contro i Parademoni e Steppenwolf. Se solo Superman - a forma di Funko - fosse qui... GUARDATE IN CIELO! E'... Superman? E? LUI! E' il Funko Pop di Justice League di Superman, resuscitato poco prima che Steppenwolf riuscisse a prendersela con Wonder Woman tirandole addosso un pezzo di Venezuela!"