Justice League: supereroi uniti nel teaser poster del film di Zack Snyder

E dopo lo sneek peak del full trailer ufficiale (in arrivo sabato), ecco che la Warner ha rilasciato online il primo teaser poster dell'attesissimodiretto da

Nell'immagine promozionale non compare nessuno dei supereroi DC che sarà protagonisti del film, quindi nessun Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) o Cyborg (Ray Fisher), perché a farla da padrone è il logo della Lega della Giustizia che sovrasta l'appello comune: "Uniti".



In attesa allora di vedere quali sorprese ci regalerà il trailer, vi lasciamo al teaser poster in calce, ricordandovi che la storia del film seguirà Batman e compagni affrontare Steppenwolf e Darkseid, in una battaglia di proporzioni epiche per la salvezza dell'umanità.



Justice League uscirà nelle sale il 17 novembre 2017.