Justice League: i supereroi DC riuniti nel nuovo banner ufficiale del crossover

Mentre si avvicina sempre di più l'uscita nelle sale dell'attesissimo Justice League di, ecco che in queste ultime ore laha rilasciato online un nuovo banner ufficiale del film che vede riuniti tutti i supereroi DC.

Nell'immagine che vi riportiamo in calce alla notizia possiamo infatti ammirare nello stile del bellissimo poster già rilasciato in occasione del San Diego Comic-Con Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) e Cyborg (Ray Fisher) insieme. Manca Superman (Henry Cavill), che sappiamo ci sarà ma tornerà nel corso del crossover.



Justice League vedrà nel cast anche Ciaran Hinds, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons e J.K. Simmons, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 17 novembre 2017.