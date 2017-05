Justice League: spoiler sul film dai nuovi set di giochi LEGO?

ATTENZIONE SPOILER!!! Potrebbero esserci degli spoiler sul film, diretto da, nell'articolo che segue. Pare infatti che alcuni dei LEGO a tema Justice League rivelino dettagli sull'attesa pellicola. Non leggete se non volete spoiler.

Tra pochi mesi Justice League uscirà nelle sale di tutto il mondo e la serie di mattoncini LEGO legata al film, parte della DC Comics Super Hero Line, ha già fatto chiacchierare non poco i fan.

Ecco i nomi delle nuove uscite dei set e i relativi prezzi in dollari americani:

Battle of Atlantis (76085) – $19.99

Justice League Knightcrawler (76086) – $49.99

Justice League Flying Fox (76087) – $129.99

Il primo nome potrebbe svelare una nota fan theory che vuole una battaglia sottomarina in Justice League e il trailer mostra una breve scena in cui l'eroe viene attaccato sott'acqua.

Il secondo nome, il Knightcrawler è conosciuto dai fan e sappiamo che sarà usato da Batman perché lo abbiamo visto di sfuggita nel trailer.

Per quanto riguarda il terzo set, pare che i fan vedranno parecchio di Flying Fox di cui hanno potuto ammirare già la grandezza nel teaser di Wonder Woman in JL. Se la LEGO sta vendendo a prezzi così alti i veicoli, sicuramente avranno un enorme impatto sul film.

Non grandissimi spoiler, alla fine, no?