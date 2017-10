Justice League: sono online un sacco di nuove foto in HD della Lega!

Sono online moltissime fotografie in alta risoluzione della Justice League . Il film DC arriva in sala tra pochissimo, meno di un mese e mezzo e ora vediamo gli eroi combattere insieme nelle foto ufficiali.

Tra le istantanee, anche quella dell'incontro del team sul tetto con il Commissario Gordon a Gotham City. All'inizio della settimana Empire Magazine aveva pubblicato già delle immagini della Lega della Giustizia. Ora, grazie a Batman-News possiamo vederne alcune in alta risoluzione.

Date un'occhiata e diteci cosa ne pensate!

Justice League Sinossi: Grazie alla ritrovata fede nell'umanità e ispirato dagli atti altruistici di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua nuova alleata, Diana Prince, per fronteggiare un nuovo potente nemico. Insieme, Batman e Wonder Woman cercano di trovare e reclutare il pi velocemente possibile un team di metaumani per affrontare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa lega di eroi senza precedenti - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash - potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un assalto di proporzioni catastrofiche.