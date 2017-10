Justice League: Snyder unico regista, parla Ben Affleck

Mentre Ben Affleck sia stato coinvolto nello scandalo 'Weinstein', l'attore ha parlato dell'apporto di

"Joss ha portato al progetto ciò che un bravo regista porta ad un progetto: buon gusto" spiega Affleck "Sa cosa funziona e cosa no nella storia, ha un intinto per il realismo e per trovare l'umanità nei personaggi e l'umanità nel conflitto, per poi renderlo accessibile e rilevante. E' una delle cose migliori che ha fatto con The Avengers, per quanto mi riguarda. Ha definito il tono, e sembra che molti film successivamente abbiano seguito il tono che lui ha creato con quella pellicola. Joss ha del vero talento".

Affleck ha spiegato che, anche se "entrambi sono film di grosso impatto", Avengers e Justice League sono diversi.

Intanto, oltre a confermare il rating PG-13, la Warner Bros. sembra abbia confermato Zack Snyder come unico regista del cinecomic.