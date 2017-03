Justice League: scene inedite del film di Zack Snyder nel trailer internazionale

Qualcuno di voi avrà sicuramente passato buoni minuti del week-end a vedere e rivedere lo spettacolare full trailer ufficiale diuscito lo scorso sabato, ma anche in queste ultime ore è stato rilasciato online un trailer internazionale del film dicon scene inedite.

Nel primo, gigantesco crossover DC che vedrà riuniti insieme Batman (Ben Affleck), Aquaman (Jason Momoa), Wonder Woman (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher) e Superman (Henry Cavill), la lega dei supereroi dovrà affrontare la minaccia di Darkseid per la salvezza dell'umanità.



Vi ricordiamo che Justice League uscirà nelle nostre sale il 17 novembre, preceduto dall'altro, attesissimo cinecomic stand-alone di giugno dedicato a Wonder Woman e diretto da Patty Jenkins.



Ecco il nuovo trailer internazionale: