Justice League: rumor su Steppenwolf e lo score di Danny Elfman

Mentre Ben Affleck parla del film in svariate interviste, anticipando il final trailer in arrivo domani, in rete impazzano due nuovi rumor sul crossover

Il primo lanciato, da Geek Magazine, cambierebbe il rapporto - almeno rispetto ai fumetti - tra Steppenwolf, il villain di Justice League interpretato da Ciaran Hinds, e il big bad Darkseid. Nei fumetti Steppenwolf è lo zio di Darkseid, per intenderci.

Tuttavia, secondo questo report, nel film le cose cambieranno un pochino. "In Justice League, Batman e Wonder Woman, in seguito alla morte di Superman per mano di Doomsday, formano un team per fermare Steppenwolf" si legge nel loro report "Questa nuova minaccia è il nipote di Darkseid di Apokolips (e presumibilmente il villain del prossimo episodio). Steppenwolf è sulla Terra per recuperare tre Scatole Madri, una delle quali è ormai parte di Cyborg".

Quindi, se questo rumor sarà vero, nel film sarà Darkseid ad essere lo zio di Steppenwolf, e non il contrario.

E parlando sempre di voci di corridoio, l'autorevole Film Music Reporter svela che, oltre all'iconico tema di Superman firmato da John Williams, Danny Elfman rivisiterà anche il suo tema classico di Batman utilizzato per i film di Tim Burton. Sarà vero?