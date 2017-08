Justice League: le riprese aggiuntive per cambiare il tono del film?

Si è discusso tanto delle riprese aggiuntive di, tra tanti rumor e notizie varie, ma ora arrivano delle prime conferme direttamente da un membro del cast:, interprete del Dr. Silas Stone nella pellicola.

Durante un'intervista con IGN, l'attore che dà il volto al papà di Victor a.k.a. Cyborg (Ray Fisher), ha svelato: "So che hanno fatto degli aggiustamenti, in termini di tono, anche per quanto riguarda il personaggio di Cyborg. Ho sentito che lo studio volesse che il tono fosse alleggerito e fosse un po' pi solare, la pellicola era troppo dark. E' questo quel che ho sentito, ho sentito che le riprese aggiuntive sono state fatte anche per questo".

Il cinecomic DC sarà distribuito da Warner Bros. Pictures a novembre.