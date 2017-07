Justice League: le riprese aggiuntive costano 25 milioni di dollari!

Di rumor che circolano in rete sull'Universo Cinematografico DC Comics ce ne sono veramente tanti, ma uno che sta arrivando nelle ultime ore sembra sia stato confermato da svariate testate, Variety in primis.

Sebbene gli attori abbiano minimizzato sulle riprese aggiuntive di Justice League nel corso del panel al San Diego Comic-Con, secondo diverse testate durerebbero più del solito. Infatti, per diversi film di Hollywood, le riprese aggiuntive sono una prassi ma nel caso della Justice League la Warner Bros. ha sborsato ben 25 milioni di dollari aggiuntivi, ed ha previsto ben tre mesi di riprese.

Questo avrebbe portato ad un bel caos dietro le quinte, con gli attori principali "impossibilitati" a partecipare. Mentre Ben Affleck, Gal Gadot e Ray Fisher sembra non abbiano avuto grossi problemi a prenderne parte, Ezra Miller e Henry Cavill avrebbero una fitta agenda di impegni. Miller è impegnato sul set di Animali Fantastici e Dove Trovarli 2 mentre Cavill sta ultimando le riprese di Mission: Impossible 6.

Miller, essendo entrambe le produzioni targate Warner, sta riuscendo a partecipare ad entrambi, un po' alla volta, ma Cavill sta riscontrando numerose difficoltà. In particolare, in Mission: Impossible 6, Cavill sfoggerà dei grossi baffi che non può tagliare fino alla fine delle riprese della pellicola; per questo, quando riesce ad essere sul set di Justice League, ha comunque i baffi che, a quanto pare, verranno rimossi digitalmente.

Zack Snyder resterà l'unico regista accreditato del film, anche se Joss Whedon sta girando delle grosse porzioni della pellicola. Variety afferma che Whedon sta girando, soprattutto, delle sequenze che legheranno altri momenti già girati da Snyder e alcune scene per migliorarne i dialoghi. La Warner, secondo i report, vorrebbe un film all'altezza di Wonder Woman piuttosto che un altro Suicide Squad e, per questo, avrebbe investito altri 25 milioni per la produzione e avrebbe ordinato ulteriori riprese aggiuntive. Whedon finirà per essere accreditato o come sceneggiatore o come produttore.