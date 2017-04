Justice League: rilasciato il nuovo poster che riunisce i membri della JL!

Laha appena rilasciato un nuovo solenne poster dell’imminentediche riunisce. Lo trovate come sempre in calce alla notizia, subito dopo il salto!

Con l’arrivo domani nelle sale cinematografiche statunitensi di Fast & Furious 8 della Universal, quasi tutti gli studi cinematografici sono pronti per pubblicizzare i loro blockbuster più gettonati che usciranno in estate e il prossimo autunno. Oggi infatti, la Warner Bros. ha deciso di rilasciare un nuovo suggestivo poster per l’attesissima pellicola di Zack Snyder, Justice League.

Nel poster vediamo Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, e Ray Fisher nei panni dei loro rispettivi supereroi DC, mentre stanno guardando qualcosa - o qualcuno – che apparentemente si staglia davanti a loro, mentre una speranzosa luce illumina le loro figure. Che si tratti forse del rinato Superman?

Il ricchissimo cast di Justice League vedrà la partecipazione di Henry Cavill nei panni di Clark Kent / Superman, Ben Affleck nel ruolo di Bruce Wayne / Batman, Amy Adams nella parte di Lois Lane, Gal Gadot nei panni di Diana Prince / Wonder Woman, Ezra Miller nel ruolo di Barry Allen / Flash, Jason Momoa nella parte di Arthur Curry / Aquaman, Ray Fisher nella parte di Victor Stone / Cyborg, Jesse Eisenberg nei panni di Lex Luthor, Jeremy Irons nel ruolo di Alfred Pennyworth, Diane Lane nella parte di Martha Kent, J.K. Simmons nel ruolo del commissario James Gordon, Billy Crudup nella parte del dottor Henry Allen, Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Amber Heard nel ruolo di Mera, Willem Dafoe nella parte di Nuidis Vulko, Connie Nielsen nel ruolo della regina Hippolyta, Joe Morton nei panni del dottor Silas Stone, Ciarán Hinds nella parte del malvagio Steppenwolf e Julian Lewis Jones in un ruolo non ancora rivelato.

Justice League esordirà nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti il 17 novembre 2017.