Justice League: Ray Fisher ci presenta il "suo" Cyborg

Justice League esce in Italia il 16 novembre prossimo e sono tantissime le notizie che iniziano a circolare online. In più, hype al massimo per l'imminente uscita del trailer, domani!

La pellicola diretta da Zack Snyder e - rifinita - da Joss Whedon, è prossima all'uscita in sala e non potremmo essere più ansiosi di vedere gli eroi della Lega della Giustizia tutti insieme, uniti contro Steppenwolf.

Ray Fisher, uno dei protagonisti - interpreta Cyborg - ci racconta delle dolorose origini del suo personaggio, Victor Stone, e del suo viaggio per diventare l'eroe che conosciamo. La sua lotta avviene su due fronti: interiormente, perché si troverà ad essere uno dei membri più giovani del team - insieme a Flash - ma dovrà affrontare responsabilità da adulto - ed esteriormente, per via delle menomazioni subite, che lo hanno però portato allo sviluppo del potenziale di eroe con l'ausilio del Mother Box.

"Con la situazione che sta affrontando... lui ha perso più del suo corpo. Non può, potenzialmente, sperare di costruirsi una famiglia come la intendiamo tutti. Ci sono tante battaglie che lui combatte e che gli altri membri della Justice League non possono comprendere. In fin dei conti, una volta finita la lotta tutti possono togliersi il costume e tornare a fare cose "normali" confondersi nel mondo, lui non può permettersi questo lusso. Una cosa molto potente di questo eroe è il suo modo di superare queste avversità rientrando in contatto con il suo lato umano e con sé stesso. E tornare anche ad avere un buon rapporto col padre, che lo ha trasformato in Cyborg è un altro modo per vedere la trasformazione di questo supereroe che riaffiora da un passato di infinita sofferenza e che, volendo, avrebbe potuto semplicemente mandare tutti a quel paese e, invece, non lo fa e si rimette in piedi."

La storyline di Cyborg sarà certamente una delle più interessanti da vedere, anche perché, al momento, è il personaggio più misterioso tra quelli che fanno parte della Lega. Curiosi?