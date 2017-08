Justice League: Ray Fisher mostra il suo allenamento per diventare Cyborg

Di questi tempi interpretare un supereroe non è solo questione di somiglianza, aspetto fondamentale è sicuramente la perfetta forma fisica in modo da calarsi al meglio nella parte e garantire una attendibile verosimiglianza.



Essere un membro della Justice League può essere molto stressante, ancor di più se non vuoi sfigurare accanto a mostri sacri come Batman, Superman, Wonder Woman o Aquaman. È il caso di Ray Fisher, chiamato a interpretare il ruolo di Victor Stone alias Cyborg. Fisher è in allenamento costante e ha recentemente postato una foto che lo ritrae in palestra. Nel corso degli ultimi mesi il suo peso è aumentato da 86 kg a 101 kg.

Justice League, diretto da Zack Snyder, e con Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa e Ezra Miller, arriverà nelle sale il 17 novembre 2017. Proprio Affleck ha recentemente espresso qualche pensiero in merito alla doppia regia nel film, che lo ricordiamo ha avuto Joss Whedon come regista delle riprese aggiuntive. Whedon è attualmente impegnato nella post-produzione, in sostituzione proprio di Snyder.