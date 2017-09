Justice League: quanto ha influenzato il film Joss Whedon?

Di rumor sui film targati DC Comics, negli ultimi tempi, ne sono circolati tantissimi. Ma uno di quelli ricorrenti riguarda lae le riprese aggiuntive ad opera di, subentrato ain corsa.

Con Whedon accreditato ufficialmente come sceneggiatore della pellicola, molti fan si sono chiesti se quelle voci di corridoio - che vogliono Whedon aver 'tagliato' delle parti del film di Snyder e abbia riscritto molte altre sequenze - non siano effettivamente vere. SuperheroNews aveva parzialmente smentito tali rumor ma, adesso, in una puntata del loro podcast hanno approfondito la questione con Mark Hughes di Forbes, definito dal web "il paladino della difesa dei film DC".

Hughes ha spiegato: "Penso ci sia della confusione riguardo quello che ha fatto Whedon. Da quel che so ha scritto due dozzine, circa, di pagine tra nuovo materiale e riscritture. Alcune sequenze sono state tagliate. Darkseid, lo sapete, non ci sarà più. Whedon ha tagliato delle scene e ha tagliato alcuni personaggi dalla pellicola. Non sto dicendo che Darkseid non ci sarà completamente, ma le cose sono cambiate. Diciamo che Whedon ha riscritto almeno un terzo del copione originale".