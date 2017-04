Justice League: qualche indizio sul ruolo di Michael McElhatton di GOT

L'attore è famoso per il suo ruolo nel Il, dove interpreta Roose Bolton. Adesso ha anche una parte in, di, che uscirà nelle sale americane il 17 novembre 2017.

In realtà non sappiamo molto del ruolo che McElhatton andrà ad interpretare. Quello che l'attore irlandese ha divulgato per adesso è che il suo personaggio apparirà all'inizio del film.

Dai primi rumor, quello che per adesso è uscito fuori, è che all'inizio di Justice League ci sarà una battaglia gigantesca che vedrà numerose forze in campo. Oltre a McElhatton, anche Ciarán Hinds (Game of Thrones) è nel cast e interpreterà Steppenwolf, il leader delle milizie Apokolipsiane. Che Snyder stia creando un esercito tutto a tema Trono di Spade? Forse il flashback iniziale si concentrerà su Yuga Khan (il fratello di Steppenwolf, e padre di Darkseid) che siede sul trono di Apokolips? Vedremo.

Nel cast di Justice League: Henry Cavill (Clark Kent/Superman), Ben Affleck (Bruce Wayne/Batman), Amy Adams (Lois Lane), Gal Gadot (Diana Prince/Wonder Woman), Ezra Miller (Barry Allen/Flash), Jason Momoa (Arthur Curry/Aquaman), Ray Fisher (Victor Stone/Cyborg), Jesse Eisenberg (Lex Luthor), Jeremy Irons (Alfred Pennyworth), Diane Lane (Martha Kent), J.K. Simmons (commissario James Gordon), Billy Crudup (Henry Allen), Kiersey Clemons (Iris West), Amber Heard (Mera), Willem Dafoe (Nuidis Vulko), Connie Nielsen (regina Hippolyta), Joe Morton (dottor Silas Stone), Ciarán Hinds (Steppenwolf) e Julian Lewis Jones.