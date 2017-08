Justice League promo: Amber Heard è Mera, Regina di Atlantide

Ecco la splendidanei panni di, nelle nuove immagini promozionali di Justice League . La foto è uscita via Twitter, date un'occhiata!

Il release di Justice League si sta avvicinando e adesso stanno uscendo diverse immagini promozionali, merchandising, video, promo di vario genere, che ci mostrano i personaggi protagonisti del film che fa parte del DC Extended Universe.

Oggi vediamo online un'immagine che raffigura Amber Heard nei panni di Mera, la Regina di Atlantide. L'attenzione, per una volta, non si focalizza solo sui sei personaggi principali, ma anche sui co-protagonisti che, in questo caso, hanno il volto e il corpo bellissimi della Heard.

E dunque Mera, che sarà un personaggio fondamentale del solo movie di Aquaman, verrà introdotta nell'Universo Esteso DC proprio in Justice League, e qui possiamo dare una fugace occhiata al suo look, inguainata nell'armatura che indossa come Regina di Atlantide.

L'immagine è spuntata fuori dall'account Twitter DCEU Chambers ed è anche stata notata nella confezione di Barbie Mera.

Che ne dite?