Justice League: prime reazioni al test screening del cinecomic DC?

Novembre si avvicina, e cosi anche l'uscita nelle sale cinematografiche di. Non è un caso che continuano ad arrivare in rete sempre più rumor e dettagli sulla pellicola di

Ora sembra confermato che la Warner Bros. Pictures abbia mostrato il film ad un pubblico ristretto di fan, una sorta di test screening per capire se l'apporto di Joss Whedon e il nuovo montaggio sono di loro gradimento.

Batman-News.com afferma di aver sentito almeno tre persone che hanno visto il film in anteprima e, sebbene non possono svelare dettagli né parlarne, lo hanno amato e definito "epico". Il sito tende a precisare che almeno una di queste persone non ha amato né Batman v Superman né Suicide Squad.

E' ovvio che il pubblico della rete, al momento, è ancora un po' scettico riguardo questi commenti. Anche i precedenti cinecomic DC avevano ottenuto delle reazioni positivissime dai fan, per poi rivelarsi una delusione per buona parte del pubblico. Noi attendiamo fiduciosi.